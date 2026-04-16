Bobry dołączają się do protestu w Podjuchach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie tylko mieszkańcy mogą zatamować budowę bazy paliwowej w Podjuchach, ale i bobry - które zamieszkują te okolice. Maszyny budowlane zniszczyły ich norę, która znajdowała się na terenie budowy.
O tym zdarzeniu został poinformowany Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który zgłosił sprawę na policję. Dodatkowo do Urzędu Miasta trafiło pismo w sprawie nieprawidłowości które maja miejsce na terenie inwestycji. Dyrektor chce unieważnienia decyzji środowiskowej, która dała zielone światło na budowę bazy - mówi Sylwia Jurzyk - Nordloff, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

- Mamy te uprawnienia, które pozwalają nam z ustawy o udostępnianiu informacji o środowiskach i ocenach oddziaływania przedsięwziąć takie właśnie działania, zgłaszania takich nieprawidłowości. My je wykorzystaliśmy - powiedziała Jurzyk - Nordloff.

Radni Osiedla Podjuchy podczas wczorajszej pilnej sesji w tej sprawie uchwalili ustawę, która może pomóc zablokować inwestycje - mówi jej przewodnicząca Joanna Kopeć.

- Rada Osiedla podjęła ustawę celem skierowania wniosku do prezydenta miasta Szczecina o unieważnienie decyzji środowiskowej oraz o skierowaniu wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez prezydenta miasta celem unieważnienia tej decyzji - dodała Kopeć.

Jak poinformowała nas radna wniosek do prezydenta zostanie złożony najpóźniej w piątek.

Bóbr jest w Polsce objęte ochroną częściową. Oznacza to, że zabijanie, niszczenie ich tam, żeremi oraz nor jest zabronione i podlega karze, chyba że uzyskano specjalne zezwolenie od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Relacja Weroniki Łyczywek z programu Tematy i Muzyka.

Najnowsze podcasty