W Świnoujściu wybrano Radę Seniorów

Seniorzy biorą sprawy w swoje ręce. Znamy wyniki historycznych wyborów w Świnoujściu.

To był prawdziwy sprawdzian obywatelskiej dojrzałości. Mieszkańcy Świnoujścia w wieku 60+ po raz pierwszy poszli do urn, by wybrać swoich przedstawicieli.Rada Seniorów to milowy krok w budowaniu miasta przyjaznego wszystkim pokoleniom - mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.- Zależy nam na tym, żeby Rada Seniorów wskazywała kierunki, w jakim powinno rozwijać się miasto w zaspokajaniu potrzeb osób starszych i Rada Seniorów właśnie takim organem doradczym ma być - dodał Basałygo.Do urn trafiły 694 karty, a o 12 prestiżowych mandatów walczyło 15 kandydatów.- Teraz przystąpimy do tego, żeby zorganizować spotkanie dla Rady Seniorów, po to, żeby ukonstytuować Rady Seniorów, żeby ona zwyczajnie mogła pracować - mówił Wojciech Basałygo.Kadencja Rady Seniorów w Świnoujściu trwa pięć lat.