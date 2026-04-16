W Świnoujściu wybrano Radę Seniorów

Seniorzy biorą sprawy w swoje ręce. Znamy wyniki historycznych wyborów w Świnoujściu.
To był prawdziwy sprawdzian obywatelskiej dojrzałości. Mieszkańcy Świnoujścia w wieku 60+ po raz pierwszy poszli do urn, by wybrać swoich przedstawicieli.
Rada Seniorów to milowy krok w budowaniu miasta przyjaznego wszystkim pokoleniom - mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.
- Zależy nam na tym, żeby Rada Seniorów wskazywała kierunki, w jakim powinno rozwijać się miasto w zaspokajaniu potrzeb osób starszych i Rada Seniorów właśnie takim organem doradczym ma być - dodał Basałygo.
Do urn trafiły 694 karty, a o 12 prestiżowych mandatów walczyło 15 kandydatów.
- Teraz przystąpimy do tego, żeby zorganizować spotkanie dla Rady Seniorów, po to, żeby ukonstytuować Rady Seniorów, żeby ona zwyczajnie mogła pracować - mówił Wojciech Basałygo.
Kadencja Rady Seniorów w Świnoujściu trwa pięć lat.
Edycja tekstu: Michał Tesarski