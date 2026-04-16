W Świnoujściu wybrano Radę Seniorów

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Seniorzy biorą sprawy w swoje ręce. Znamy wyniki historycznych wyborów w Świnoujściu.
To był prawdziwy sprawdzian obywatelskiej dojrzałości. Mieszkańcy Świnoujścia w wieku 60+ po raz pierwszy poszli do urn, by wybrać swoich przedstawicieli.

Rada Seniorów to milowy krok w budowaniu miasta przyjaznego wszystkim pokoleniom - mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

- Zależy nam na tym, żeby Rada Seniorów wskazywała kierunki, w jakim powinno rozwijać się miasto w zaspokajaniu potrzeb osób starszych i Rada Seniorów właśnie takim organem doradczym ma być - dodał Basałygo.

Do urn trafiły 694 karty, a o 12 prestiżowych mandatów walczyło 15 kandydatów.

- Teraz przystąpimy do tego, żeby zorganizować spotkanie dla Rady Seniorów, po to, żeby ukonstytuować Rady Seniorów, żeby ona zwyczajnie mogła pracować - mówił Wojciech Basałygo.

Kadencja Rady Seniorów w Świnoujściu trwa pięć lat.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Joanny Maraszek

