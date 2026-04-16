Policjant potrącony podczas interwencji w Gryficach

Do zdarzenia doszło podczas próby zatrzymania skradzionego samochodu - mówi aspirant Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

- Wykonywaliśmy swoje czynności na terenie Gryfic w związku z informacją, że tam mają być sprawcy kradzieży pojazdu. Pojazd został skradziony dzień wcześniej w miejscowości Międzywodzie. Wiem, że na pewno jest hospitalizowany - relacjonowała aspirant.Poszkodowany doznał obrażeń ręki, nogi oraz szyi – przekazała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Policja nie ujawnia szczegółów zdarzenia w Gryficach, potwierdza jednak zatrzymania - mówi komisarz Zbigniew Frąckiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.- W wyniku prowadzonych przez nich czynności doszło do zatrzymania dwóch osób - dodał komisarz.Na miejscu zdarzenia pracują służby.