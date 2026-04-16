150 tysięcy złotych trafiło do świnoujskich sportowców [ZDJĘCIA]

Świnoujście stawia na sport - 150 tysięcy złotych na stypendia dla najlepszych zawodników. Samorząd w czasie Świnoujskiej Gali Sportu, nagrodził swoich najzdolniejszych sportowców, reprezentujących miasto na arenie krajowej i międzynarodowej.

Łączna pula wsparcia w 2026 roku wyniosła 150 tysięcy złotych, a pieniądze trafiły do 23 zawodników, mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.- Najwyższe roczne stypendium przekracza 12 tysięcy złotych. Jednocześnie przeznaczyliśmy 100 tysięcy złotych na nagrody finansowe dla sportowców. Te nagrody otrzyma 58 osób - mówił Basałygo.Tegoroczne wsparcie to realna pomoc w codziennych treningach i przygotowaniach do kluczowych startów.- Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, które się odbywają poza naszym krajem, no to są już wysokie środki. - Sport jakim jest lekkoatletyka jest bardzo kosztowny, jestem bardzo zadowolony. - Przeznaczę na regenerację, fizjoterapeutów, bo to jest bardzo ważne - komentowali sportowcy.Świnoujska Gala Sportu odbyła się po raz drugi.