150 tysięcy złotych trafiło do świnoujskich sportowców [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Świnoujście stawia na sport - 150 tysięcy złotych na stypendia dla najlepszych zawodników. Samorząd w czasie Świnoujskiej Gali Sportu, nagrodził swoich najzdolniejszych sportowców, reprezentujących miasto na arenie krajowej i międzynarodowej.
Łączna pula wsparcia w 2026 roku wyniosła 150 tysięcy złotych, a pieniądze trafiły do 23 zawodników, mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

- Najwyższe roczne stypendium przekracza 12 tysięcy złotych. Jednocześnie przeznaczyliśmy 100 tysięcy złotych na nagrody finansowe dla sportowców. Te nagrody otrzyma 58 osób - mówił Basałygo.

Tegoroczne wsparcie to realna pomoc w codziennych treningach i przygotowaniach do kluczowych startów.

- Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, które się odbywają poza naszym krajem, no to są już wysokie środki. - Sport jakim jest lekkoatletyka jest bardzo kosztowny, jestem bardzo zadowolony. - Przeznaczę na regenerację, fizjoterapeutów, bo to jest bardzo ważne - komentowali sportowcy.

Świnoujska Gala Sportu odbyła się po raz drugi.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Joanny Maraszek

Najczęściej czytane

  1. Ze szpitala w Zdrojach odeszło kilkunastu ginekologów. Tyszler: muszą odmładzać kadry
    (od 13 kwietnia oglądane 5478 razy)
  2. Od 17 kwietnia w Szczecinie Strefa Czystego Transportu
    (od przedwczoraj oglądane 4462 razy)
  3. Zmiany dla kierowców na S3
    (od 11 kwietnia oglądane 2629 razy)
  4. Zawiadomienie do prokuratury ws. Trasy Zamkowej [ZDJĘCIA]
    (od 14 kwietnia oglądane 2328 razy)
  5. Plany modernizacji kolejnych odcinków drogi szybkiego ruchu S3
    (od 12 kwietnia oglądane 2116 razy)
"Jestem za" kontra "pozorny ruch", czyli mieszkańcy o Strefie Czystego Transportu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maciej Łabuń
Dariusz Smoliński
Sprawdziliśmy, jak z musztrą paradną radzą sobie uczniowie klas mundurowych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Balazs
Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu praktycznie gotowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty