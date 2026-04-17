Otwarcie konsulatu Austrii [ZDJĘCIA]

W Szczecinie powstał Konsulat Austrii. Instytucją zawiadywać będzie Małgorzata Glueck.
Dyplomaci będą służyć ponad pięciu tysiącom obywateli tego kraju, którzy zamieszkują Pomorze Zachodnie.
- Konsulaty Republiki Austrii znajdują się w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi i Generalne Konsulaty w Warszawie i w Krakowie. Nasz region jest jednak dosyć duży. Ten kierunek został udrożniony i jest to na pewno potrzebne - zaznaczyła.
Ambasador Republiki Austrii w Polsce Hannes Schreiber stwierdził, że przymiarki do stworzenia konsulatu honorowego Austrii w Szczecinie trwały już od dawna.
- Myślę, że są przyczyny, dlaczego jest ważnym mieć tutaj konsulat. Jedna jest oczywiście ekonomiczna. Są tutaj austriackie firmy i wiemy, że są jeszcze duże możliwości - powiedział.
Siedziba konsulatu znajduje się przy ulicy Judyma 24.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
