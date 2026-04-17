Koncepcja zmian w komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Kołbaskowo

Każda miejscowość w gminie Kołbaskowo ma zyskać dostęp do komunikacji miejskiej – także Ostoja i Rajkowo. Samorząd proponuje dwa warianty zmian w siatce połączeń.
Nowa koncepcja zakłada lepsze skomunikowanie z Przecławiem, Kołbaskowem i Szczecinem. Autobusy mają kursować od godziny 5 do 23, w większości co godzinę.
Zmiany dotyczą głównie tras linii, a nie ich liczby. Gmina zachęca mieszkańców do udziału w konsultacjach – uwagi można zgłaszać do 4 maja.
Link do ankiety.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
