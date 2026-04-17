Widmo odcięcia wody w mieszkaniach w Mostach

Region Małgorzata Gwiazda-Elmerych

Fot. pixabay.com / RonPorter (CC0 domena publiczna)
Mieszkańcy Mostów boją się, że spółka Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja odetnie im wodę.
Jak nas poinformowali, to przez gigantyczny dług spółdzielni "Lokator" za dostawę wody i odbiór ścieków. Odcięcie wody to jednak ostateczność.

- To są poważne pieniądze, rzeczywiście doprowadziliśmy do spotkania, zasygnalizowaliśmy temat, że to widmo, niestety - gdzieś daleko jeszcze - ale jest. Nie chcielibyśmy, żeby to się wydarzyło - mówił w audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" dyrektor techniczny goleniowskich wodociągów Dariusz Kozak.

Dług, jak zasugerował dyrektor, jest bliski miliona złotych. Do tego dochodzą problemy z ustaleniem własności przyłączy sieci wodociągowej. To próbuje wyjaśnić aktualny zarządca nieruchomości. Od kilku miesięcy, jak mówi jego przedstawicielka Anna Kondrat-Rogoś, trwają rozmowy z wodociągami na ten temat.

- Otrzymaliśmy warunki techniczne przyłączenia do urządzeń wodno-kanalizacyjnych celem tego, żeby wspólnoty mieszkaniowe, którymi my zarządzamy, którymi administrujemy, dokonywały płatności bezpośrednio do goleniowskich wodociągów - powiedziała.

W tym przypadku problem potencjalnego odcięcia wody za zadłużenie dotyczy ośmiu bloków, czyli około 400tu mieszkańców.

Relacja Małgorzaty Gwiazdy-Elmerych z audycji "Tematy i Muzyka"
