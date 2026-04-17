Strefa Czystego Transportu w Szczecinie - dzień pierwszy

Szczecińska Strefa Czystego Transportu oficjalnie pojawiła się na mapie. To obszar ograniczony ulicami Wielką Odrzańską, Wyszyńskiego, Tkacką i Trasą Zamkową, do którego nie wjadą auta nie spełniające norm emisji.

- Wie pan, jeżdżę, ale nie widziałem nikogo; pięć minut jestem tutaj. - Szczerze, nie widziałem. - Nie widziałem tego, nie mieszkam w tym rejonie - mówili.

- Nasi kontrolerzy rzeczywiście będą wspierać Straż Miejską w zbieraniu informacji na temat aut, które nie mieszczą się w normach, na temat liczby przejazdu tych aut przez teren strefy - zapowiedział.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Kierowcy będący często w okolicach Starego Miasta są przyzwyczajeni do nieco innych warunków niż w reszcie Szczecina przez obwiązywanie innych stref płatnego parkowania, jak jednak mówili – nie spotkali dzisiaj podczas swojej podróży kontrolerów.Strefa jednak działa, a za kontrole będą odpowiedzialni policjanci, strażnicy miejscy i kontrolerzy parkingowi. Będziemy przekazywać informacje służbom, które według prawa mają pilnować działania strefy – mówi Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.Według zasad panujących w strefie pojazd "niełapiący się" w normy emisji może 30 razy w ciągu roku do niej wjechać.Zgodnie z zasadami strefy wjechać mogą do niej samochody z silnikiem benzynowym wyprodukowane po 2005 roku i diesle z silnikiem 2000. Wyjątkiem objęci są, między innymi, mieszkańcy obszaru oraz właściciele firm, znajdujących się w granicach strefy.