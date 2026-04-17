Nadchodzi majówka w Świnoujściu

Świnoujście. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Świnoujście szykuje się do majówki i stawia na różnorodność. Wydarzenia zaplanowano od 30 kwietnia do 3 maja. Będzie kultura, rozrywka i sport.

Oferta została przygotowana w tak, by zaktywizować nie tylko centrum i promenadę, ale również pozostałe dzielnice miasta.



Organizatorzy zdecydowali się na odejście od sztywnej formuły oficjalnych uroczystości na rzecz wydarzeń integracyjnych.



- 30 kwietnia wieczorem zapraszamy na potańcówkę w muszli koncertowej. 1 maja będziemy organizować festyny rodzinne w osiedlach. Zaczynamy od Przytoru. 2 maja mamy Dzień Flagi, a jeżeli Dzień Flagi, to oczywiście Latarnia Morska i największa w Polsce narodowa flaga - zapowiada Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.



Atrakcji nie zabraknie. Również mieszkańcy mają swoje majówkowe plany.



- Spacerki z rodziną. - Bardziej łono natury, czyli działka, plaża i grill. - Być może na bieg z moim czteroletnim synem. Ambitnie i sportowo - mówili.



Wszystkie atrakcje w majowy weekend będą bezpłatne.



Edycja tekstu: Jacek Rujna