Nadchodzi majówka w Świnoujściu

Świnoujście szykuje się do majówki i stawia na różnorodność. Wydarzenia zaplanowano od 30 kwietnia do 3 maja. Będzie kultura, rozrywka i sport.
Oferta została przygotowana w tak, by zaktywizować nie tylko centrum i promenadę, ale również pozostałe dzielnice miasta.
Organizatorzy zdecydowali się na odejście od sztywnej formuły oficjalnych uroczystości na rzecz wydarzeń integracyjnych.
- 30 kwietnia wieczorem zapraszamy na potańcówkę w muszli koncertowej. 1 maja będziemy organizować festyny rodzinne w osiedlach. Zaczynamy od Przytoru. 2 maja mamy Dzień Flagi, a jeżeli Dzień Flagi, to oczywiście Latarnia Morska i największa w Polsce narodowa flaga - zapowiada Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.
Atrakcji nie zabraknie. Również mieszkańcy mają swoje majówkowe plany.
- Spacerki z rodziną. - Bardziej łono natury, czyli działka, plaża i grill. - Być może na bieg z moim czteroletnim synem. Ambitnie i sportowo - mówili.
Wszystkie atrakcje w majowy weekend będą bezpłatne.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
