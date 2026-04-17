Ogólnopolski Tydzień dla Serca. Sprawdź swoje nawyki

Region Antoni Stefański

źródło: Zachodniopomorski OW NFZ
Prawie 180 tysięcy Polaków umiera co roku na choroby kardiologiczne. Eksperci podkreślają jednak, że większości tych przypadków można zapobiec dzięki zmianie stylu życia.
O profilaktyce przypomina rozpoczynający się Ogólnopolski Tydzień dla Serca. Specjalna ankieta w aplikacji MojeIKP zawiera pytania o 10 kluczowych dla układu krążenia nawyków, takich jak dieta, ruch, unikanie używek i stresu czy dobry sen.

- Po wypełnieniu ankiety dowiemy się, czy nasze wyniki mieszczą się w normie, ewentualnie jakie problemy zostały zdiagnozowane, jaki mamy poziom ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia i co zrobić, by poprawić swój stan zdrowia - mówi Małgorzata Olszewska z zachodniopomorskiego oddziału NFZ.

