Kołobrzeg. Modernizacja boiska na Podczelu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Trzy i pół miliona złotych kosztować będzie modernizacja boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w kołobrzeskim Podczelu. Miasto podpisało umowę na realizację inwestycji.
Chodzi o pierwszy tego typu obiekt w mieście, który doczeka się remontu po 23 latach. Łukasz Zelek, przedstawiciel wykonawcy mówi, że boisko nie tylko zyska nową nawierzchnię, ale zostanie także powiększone.

- Obiekt będzie miał powierzchnię około 4200 metrów, więc boisko praktycznie dwa razy się powiększy -

Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu wskazuje, że po remoncie obiekt będzie wykorzystywany także w godzinach wieczornych.

- Boisko będzie posiadało nowoczesne oświetlenie, sześć dużych słupów, które będą oświetlały i które pozwolą na to, żeby boisko było wykorzystywane znacznie dłużej, aniżeli w tej chwili -

Całość powinna być gotowa za 160 dni.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

