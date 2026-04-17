GDDKiA publikuje raport z dróg w Zachodniopomorskiem. Ruch mały, ale...

Region Kacper Narodzonek

S3, za Kliniskami w stronę Szczecina. Fot. Anna Arabska-Szmajdzińska [Radio Szczecin/Archiwum]
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała wyniki zeszłorocznego pomiaru ruchu.
Zachodniopomorskie jest jednym z województw, w którym porusza się na dobę najmniej samochodów w Polsce. Jest jednak punkt, który czeka na pilne odkorkowanie.

- Dane wprost pokazują, że jest paląca potrzeba odciążenia obecnego przebiegu A6-S3 na wschód od Szczecina. To będzie realizowane poprzez budowę zachodniej obwodnicy Szczecina w ciągu S6 wraz z tunelem pod Odrą, która odciąży obecny przebieg - mówi rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA, Mateusz Grzeszczuk.

Jak dodaje Grzeszczuk, nasz region na tle kraju pokazuje nietypowy trend. W okresie wakacyjnym natężenie ruchu na drogach jest nieporównywalnie wyższe, czego nie ma w innych częściach kraju.

- Na całej naszej sieci to jest blisko 30 proc. ruchu więcej niż średnia. Na trasa głównych prowadzących nad morze wzrosty ruchu są jeszcze większe. Na drodze S3 w rejonie Goleniowa tych pojazdów w lipcu, sierpniu jest dwukrotnie więcej niż dajmy na to w styczniu - wskazał.

Następny Generalny Pomiar Ruchu zaplanowany jest na rok 2030. Do tego czasu na drogowej sieci województwa ma pojawić się S10-tka ze Szczecina do Piły oraz dwa pierwsze etapy tzw. ZOSI.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
