Mężczyźni podejrzani o usiłowanie zabójstwa w Szczecinie zostali zatrzymani

Sprawcy brutalnego ataku - zatrzymani w Szczecinie. Mężczyźni podejrzani są o kierowanie gróźb karalnych oraz usiłowanie zabójstwa.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Sprawa swój początek miała przy jednym z nabrzeży na terenie Szczecina, gdzie doszło do pożaru zacumowanego jachtu. Po zakończonej akcji gaśniczej na miejscu swoje czynności rozpoczęli policjanci. Ustalili, że wcześniej doszło do brutalnego ataku na właściciela jachtu.Dwaj sprawcy grozili mu, a następnie jeden z nich - 41-letni mieszkaniec Szczecina - podpalił go. Mężczyzna wskoczył do wody, dzięki czemu uniknął tragicznych konsekwencji.Policjanci rozpoczęli śledztwo. Zgromadzony materiał pozwolił na zatrzymanie obu mężczyzn i przedstawienie im zarzutów. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.