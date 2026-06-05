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Ratownik WOPR tłumaczy, jak bezpiecznie wypoczywać na wodzie [ZDJĘCIA]

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Pogoda nie jest idealna na plażowanie, ale amatorów sportów wodnych nie brakuje. Skutery, jachty i motorówki widać m.in. w szczecińskiej marinie. Służby apelują o rozsądek i podkreślają, że to brawura i rutyna prowadzą do wypadków.
Nad wodą zabija brawura i alkohol [ZDJĘCIA]

Nad wodą zabija brawura i alkohol [ZDJĘCIA]

Ratownik szczecińskiego WOPR-u Patryk Ruciński przypomina o najważniejszych zasadach podczas rekreacji na wodzie.

- Nie należy kierować wszelkiego rodzaju jednostkami pływającymi po spożyciu alkoholu. Pamiętajmy również, że na pokładzie musi znajdować się kamizelka asekuracyjna bądź ratunkowa, która też jest przeznaczona dla każdego jednego członka załogi - przypomina ratownik.

Starszy sierżant Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie Mariusz Kosiorek apeluje, by przed każdym wyjściem na wodę sprawdzać warunki pogodowe.

- Pogoda nad wodą jest bardzo zmienna i zmienia się błyskawicznie. Nie przeceniajmy swoich umiejętności, nie wypływajmy za daleko, sprawdzajmy sprzęt przed wejściem na wodę. Zadbajcie również o kamizelki asekuracyjne dla najmłodszych podczas pływania łodzią - mówi policjant.

Kosiorek dodaje, że niektórzy użytkownicy wód nie znają przepisów prawa.

- Przestępstwa lub wykroczenia, które popełnione są na drodze: zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dotyczy również łodzi pływających. Taka osoba, która ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, dotyczy on również łodzi motorowej - mówi policjant.

Sezon żeglarski w Szczecinie rozpoczął się oficjalnie 9 maja i potrwa do końca września.

Edycja tekstu: Michał Król
Ratownik szczecińskiego WOPR-u Patryk Ruciński przypomina o najważniejszych zasadach podczas rekreacji na wodzie.
Starszy sierżant Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie Mariusz Kosiorek apeluje, by przed każdym wyjściem na wodę sprawdzać warunki pogodowe.
Kosiorek dodaje, że niektórzy użytkownicy wód nie znają przepisów prawa.

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