Długi czerwcowy weekend to okazja również do grillowania

Szczecinianie ruszyli na miejskie polany, aby nie tylko wrzucić na ruszt kiełbaski, ale też solidnie odpocząć.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Nasz reporter odwiedził jedną z tamtejszych polan, gdzie przyszło kilka rodzin z dziećmi.- Oczywiście wszyscy lubią robić grilla, no i tutaj jest miejsce, gdzie można to zrobić bezpiecznie. - Szczególnie fajne miejsce, że jest boisko, są miejsca na ping-ponga, żeby pograć, do kosza porzucać, także można śmiało polecić. - Jeden telefon ze znajomymi i skrzyknęliśmy się, i jesteśmy. Mamy już tutaj takie specjalne kijki przygotowane, kiełbaskę zawsze można kupić w sklepie, więc wszystko jest - mówią Szczecinianie.Co tutaj robicie? - dopytuje dziennikarz.- Bawimy się i pieczemy kiełbaski. - Bardzo fajnie jest tutaj, jakby polecam tutaj przyjść. - Cieszę się, że tutaj jestem, fajnie tu jest - odpowiadają dzieci.Jednocześnie leśnicy przypominają, że można grillować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.- Posiadają one specjalne betonowe kręgi, gdzie można rozpalić ognisko lub grilla - mówi kierownik Lasów Miejskich Szczecina Krzysztof Matuszak.- Nie wolno rozpalać grilla, gdzie popadnie, bo to też jest otwarty ogień i tutaj też przepisy mówią jasno. To jest rozniecanie ognia w lesie i to jest też karane, a z tego, co wiem, policja będzie to surowo egzekwowała w tym roku - podkreśla Matuszak.W szczecińskich lasach funkcjonuje 14 miejsc, gdzie można legalnie rozpalić ognisko.