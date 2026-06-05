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Długi czerwcowy weekend to okazja również do grillowania

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczecinianie ruszyli na miejskie polany, aby nie tylko wrzucić na ruszt kiełbaski, ale też solidnie odpocząć.
Gdzie spokojnie można grillować [SPIS BEZPIECZNYCH MIEJSC]

Gdzie spokojnie można grillować? [SPIS BEZPIECZNYCH MIEJSC]

Nasz reporter odwiedził jedną z tamtejszych polan, gdzie przyszło kilka rodzin z dziećmi.

- Oczywiście wszyscy lubią robić grilla, no i tutaj jest miejsce, gdzie można to zrobić bezpiecznie. - Szczególnie fajne miejsce, że jest boisko, są miejsca na ping-ponga, żeby pograć, do kosza porzucać, także można śmiało polecić. - Jeden telefon ze znajomymi i skrzyknęliśmy się, i jesteśmy. Mamy już tutaj takie specjalne kijki przygotowane, kiełbaskę zawsze można kupić w sklepie, więc wszystko jest - mówią Szczecinianie.

Co tutaj robicie? - dopytuje dziennikarz.

- Bawimy się i pieczemy kiełbaski. - Bardzo fajnie jest tutaj, jakby polecam tutaj przyjść. - Cieszę się, że tutaj jestem, fajnie tu jest - odpowiadają dzieci.

Jednocześnie leśnicy przypominają, że można grillować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

- Posiadają one specjalne betonowe kręgi, gdzie można rozpalić ognisko lub grilla - mówi kierownik Lasów Miejskich Szczecina Krzysztof Matuszak.

- Nie wolno rozpalać grilla, gdzie popadnie, bo to też jest otwarty ogień i tutaj też przepisy mówią jasno. To jest rozniecanie ognia w lesie i to jest też karane, a z tego, co wiem, policja będzie to surowo egzekwowała w tym roku - podkreśla Matuszak.

W szczecińskich lasach funkcjonuje 14 miejsc, gdzie można legalnie rozpalić ognisko.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Nasz reporter odwiedził jedną z tamtejszych polan, gdzie przyszło kilka rodzin z dziećmi.
Jednocześnie leśnicy przypominają, że można grillować jedynie na miejscach do tego wyznaczonych.
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu Tematy i Muzyka

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