Ukradł worki pełne butelek. Grozi mu 10 lat

Złodziej worków z plastikowymi butelkami odpowie za kradzież rozbójniczą. Do zdarzenia doszło w Stargardzie.
28-latek ukradł dwa worki, w których były plastikowe butelki. Jego zachowanie zauważył inny mężczyzna, który zainterweniował. Wtedy 28-latek użył wobec niego gazu pieprzowego i uciekł. Szybko jednak został zatrzymany.
Usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej i trafił do aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej i trafił do aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas