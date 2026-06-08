Port Lotniczy Szczecin-Goleniów tonie w długach

To przede wszystkim efekt dużych inwestycji i związanego z nimi wzrostu amortyzacji - tak zarząd tłumaczy rekordową stratę Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, która w 2025 roku wyniosła 18,4 mln zł.

Edycja tekstu: Michał Król

Prezes Maciej Dziadosz wyjaśnia, że na gorszy wynik lotniska mocno wpłynęły koszty amortyzacji, które wzrosły z 5 milionów złotych do 8,6 mln zł i wyraźnie pogorszyły roczny wynik finansowy.- Amortyzacja wzrosła dlatego, że część inwestycji, która jest związana z infrastrukturą lotniczą, została zlikwidowana. Czyli jeszcze nie były zamortyzowane nakłady na środki trwałe, a trzeba było je zlikwidować, bo wybudowaliśmy nowy system. To jest clue tej największej straty - mówi Dziadosz.Prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów wyjaśnia też, że mimo mniejszej liczby pasażerów, lotnisko poprawiło przychody, m.in. dzięki działalności pozalotniskowej.- Przy mniejszej liczbie pasażerów, bo w tamtym roku odprawiliśmy 476 tysięcy, a w 2018 roku, który był naszym najlepszym rokiem, zrobiliśmy 596 000, a i tak przychody teraz mieliśmy lepsze - mówi Maciej Dziadosz.Na pytanie, kiedy lotnisko może zacząć przynosić zyski, prezes odpowiada, że stanie się to dopiero wtedy, gdy ruch pasażerski wzrośnie do około 1,1 mln osób rocznie.