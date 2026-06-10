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Projekt ustawy zakazujący "komórek" w szkołach. Radny PiS komentuje

Region Jarosław Gowin

Na zdj. od prawej: Maciej Kopeć i prowadzący Sebastian Wierciak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Na zdj. od prawej: Maciej Kopeć i prowadzący Sebastian Wierciak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Maciej Kopeć. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Maciej Kopeć. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To czysto propagandowy pomysł - radny Prawa i Sprawiedliwości i były wiceminister edukacji krytykuje sposób wprowadzenia zakazu używania telefonów w szkołach.
Były wiceminister edukacji oburzony sposobem wprowadzenia edukacji zdrowotnej do szkół

Były wiceminister edukacji oburzony sposobem wprowadzenia edukacji zdrowotnej do szkół

Maciej Kopeć
Rząd chce zakazać używania smartfonów uczniom podstawówek. "Chcemy przywrócić w szkołach życie"
Maciej Kopeć uważa, że ustawa, która ma wyeliminować "komórki" z klas i korytarzy szkolnych, szybko stanie się martwym prawem.

- Przepisy mają zbyt wiele furtek, które pozwolą je omijać - mówił Kopeć w "Rozmowach pod krawatem". - W tych przepisach są wyjątki, które patrząc na to, jak funkcjonuje nasze państwo, za chwilę staną się regułą, czyli za chwilę wszyscy będą chcieli mieć jakieś zaświadczenia, że dziecko musi mieć telefon i tak dalej. Co z tymi telefonami? Kto będzie przejmował te telefony? Kto będzie zabierał?

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego września. Z telefonów uczniowie będą mogli korzystać na przykład za zgodą nauczyciela, kiedy urządzenie będzie potrzebne do realizacji lekcji czy ze względów zdrowotnych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Maciej Kopeć uważa, że ustawa, która ma wyeliminować "komórki" z klas i korytarzy szkolnych, szybko stanie się martym prawem.

Dodaj komentarz 1 komentarz

A ja proponuję zaprojektować ustawę zakazującą uczennicom przychodzenia do szkoły ze szponami, zamiast paznokci. Dotyczy to większości nastolatek. Nie wiem jak one ćwiczą na wuefie. Ponadto, przecież takim pazurem można komuś oko wyłupić !

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