Projekt ustawy zakazujący "komórek" w szkołach. Radny PiS komentuje

Na zdj. od prawej: Maciej Kopeć i prowadzący Sebastian Wierciak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Maciej Kopeć. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To czysto propagandowy pomysł - radny Prawa i Sprawiedliwości i były wiceminister edukacji krytykuje sposób wprowadzenia zakazu używania telefonów w szkołach.