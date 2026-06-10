Były wiceminister edukacji oburzony sposobem wprowadzenia edukacji zdrowotnej do szkół

Sposób wprowadzania obowiązkowej edukacji zdrowotnej do szkół jest skandaliczny – ocenił w "Rozmowie pod krawatem" szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Maciej Kopeć.
- Co z tymi, którzy chodzili w poprzednim roku, to jak to będzie rozliczone, jak te oceny będą wystawiane. Nauczyciel musi się tego przygotować, nie ma nauczycieli, którzy będą to prowadzić i tak dalej - mówił Kopeć.
Byłego wiceministra edukacji pytaliśmy także o aferę wokół lodów rozdawanych za czerwony pasek. Przypomnijmy: rzeczniczka praw dziecka skrytykowała takie praktyki, wskazując na presję na uczniach czy wykluczenie uczniów bez świadectw z wyróżnieniem.
- Obnaża słabość obecnej władzy. Bo tak naprawdę uczniów się powinno nagradzać. Za chwilę dojdziemy do tego, że nie powinno być olimpiad, konkursów, nie powinno być egzaminów i tak dalej. Czyli to takie już całkowicie bezstresowe wychowanie - mówił szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości.
Macieja Kopcia z PiS-u pytaliśmy także m.in. o zakaz smartfonów w szkołach, o tematy lokalne: Trasę Zamkową, przyduchę w Odrze, ale także o kolejne frakcje i stowarzyszenia w Prawie i Sprawiedliwości.
Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.
Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA w Szczecinie.
Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz 1 komentarz
Kopeć ma rację: obecna władza jest słaba. Słaba, bo... podatna na wpływy społeczeństwa i nie wprowadza zamordyzmu takiego, jaki pamiętamy z czasów rządów PiS.
Ich nie ruszało nic. Nawet strajki nauczycieli mieli głęboko w nosie. Wszak byle wykształciuchy przecież nie mogły być "mondżejsze" od urzędasów z partyjnego nadania.