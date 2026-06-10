Były wiceminister edukacji oburzony sposobem wprowadzenia edukacji zdrowotnej do szkół

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku , powtórka na antenie o północy.





Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA w Szczecinie.



