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Były wiceminister edukacji oburzony sposobem wprowadzenia edukacji zdrowotnej do szkół

Region Sebastian Wierciak

Maciej Kopeć. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Maciej Kopeć. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Sposób wprowadzania obowiązkowej edukacji zdrowotnej do szkół jest skandaliczny – ocenił w "Rozmowie pod krawatem" szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Maciej Kopeć.
Projekt ustawy zakazujący komórek w szkołach. Radny PiS komentuje

Projekt ustawy zakazujący "komórek" w szkołach. Radny PiS komentuje

Maciej Kopeć
Edukacja zdrowotna z elementami m.in. zdrowia psychicznego, odżywiania, uzależnień, bezpieczeństwa, higieny cyfrowej czy pierwszej pomocy będzie obowiązkowa, a nieobowiązkowe mają być treści dotyczące zdrowia seksualnego. Maciej Kopeć zauważa, że mamy czerwiec, a nie mamy przepisów, jedynie ich zapowiedź, a gminy i szkoły nie mają kiedy się przygotować, a niewiadomych jest zdecydowanie więcej.

- Co z tymi, którzy chodzili w poprzednim roku, to jak to będzie rozliczone, jak te oceny będą wystawiane. Nauczyciel musi się tego przygotować, nie ma nauczycieli, którzy będą to prowadzić i tak dalej - mówił Kopeć.

Byłego wiceministra edukacji pytaliśmy także o aferę wokół lodów rozdawanych za czerwony pasek. Przypomnijmy: rzeczniczka praw dziecka skrytykowała takie praktyki, wskazując na presję na uczniach czy wykluczenie uczniów bez świadectw z wyróżnieniem.

- Obnaża słabość obecnej władzy. Bo tak naprawdę uczniów się powinno nagradzać. Za chwilę dojdziemy do tego, że nie powinno być olimpiad, konkursów, nie powinno być egzaminów i tak dalej. Czyli to takie już całkowicie bezstresowe wychowanie - mówił szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości.

Macieja Kopcia z PiS-u pytaliśmy także m.in. o zakaz smartfonów w szkołach, o tematy lokalne: Trasę Zamkową, przyduchę w Odrze, ale także o kolejne frakcje i stowarzyszenia w Prawie i Sprawiedliwości.

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.

Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz 1 komentarz

Kopeć ma rację: obecna władza jest słaba. Słaba, bo... podatna na wpływy społeczeństwa i nie wprowadza zamordyzmu takiego, jaki pamiętamy z czasów rządów PiS.
Ich nie ruszało nic. Nawet strajki nauczycieli mieli głęboko w nosie. Wszak byle wykształciuchy przecież nie mogły być "mondżejsze" od urzędasów z partyjnego nadania.

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