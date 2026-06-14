Ulica Jagiellońska bez aut w weekendy? Goście Radia Szczecin podzieleni

Radni chcą, aby część ul. Jagiellońskiej w Szczecinie była zamykana w letnie weekendy. Zwolennicy pomysłu wskazują, że rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo i ograniczy hałas, przeciwnicy, że po wprowadzeniu ograniczeń ucierpią lokalni przedsiębiorcy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

- Ja nie rozumiem, czemu zamknięcie jednej ulicy na weekend wzbudza taką histerię - przyznał miejski aktywista Szymon Nieradka.- Nie mówimy o tym, żeby ją przebudować, żeby zrobić to trwale, mówimy o eksperymencie, który naprawdę niewiele kosztuje. Był testowany na ulicy Rayskiego, oddolnie całkowicie i żadna tragedia się nie wydarzyła - dodał Nieradka.- Ten eksperyment nic nie da - stwierdził Rafał Kubowicz z Konfederacji: - Jeśli mamy robić eksperyment, to niech będzie w jakimś celu. Rayskiego była zamykana i słucham, gdzie są te wyliczenia, gdzie były samochody? Nie ma żadnych ekspertyz na ten temat, ani żadnych wniosków z tego zamykania. Po co więc znów zamykać? - pytał.Władze miasta poinformowały wcześniej, że nie są prowadzone żadne analizy nowych wariantów organizacji ruchu na Jagiellońskiej, w tym zamknięcia części ulicy.