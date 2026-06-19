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Zakłady Chemiczne Police chcą zmian w organizacji czasu pracy. Pracownicy: nie zgadzamy się

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
W polickich zakładach Grupy Azoty zakończyło się pięciodniowe referendum pracownicze.
Władze przedsiębiorstwa zarządziły je w związku z planowanymi zmianami w organizacji czasu pracy, co większość pracowników przyjęła sceptycznie. Ich zdaniem, wtedy musieliby pracować dłużej i więcej, a to kosztem czasu wolnego.

- To się wiąże z większą ilością godzin. Usprawiedliwiają się większymi zarobkami, ale te większe zarobki wynikają z tego, że po prostu więcej pracujemy. Realnie większych zarobków jest faktycznie trochę więcej, ale jest to mało zauważalna kwota, bo to jest około 2 zł na godzinę, za 8 dni mniej wolnego w miesiącu. - To się nie opłaca, tak przy przeliczeniu na pieniądze. - Wszyscy w zakładzie pracownicy są przeciwni - podkreślają.

Zdaniem Grupy Azoty, za zmianą przemawia możliwość podniesienia wynagrodzeń pracowników spółki do poziomu konkurencyjnego na rynku. Obecnie w polickich zakładach chemicznych jest 100 wakatów.

Wyniki pracowniczego głosowania będą znane w poniedziałek.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Antoniego Stefańskiego

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