Rolnicy domagają się spotkania z Donaldem Tuskiem [AKTUALIZACJA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie zejdziemy z drogi, dopóki nie zostaną spełnione nasze postulaty - tak zapowiadali rolnicy, którzy właśnie rozpoczęli protest na S3. Na węźle Gryfino jest nasza reporterka.





Jak mówią protestujący, droga S3 ma być zablokowana do odwołania, 24 godziny na dobę. Rolnicy domagają się rozmów z premierem Donaldem Tuskiem.



Kierowcy na trasie Szczecin-Pyrzyce muszą korzystać z objazdu drogą wojewódzką 119.



Sytuację na trasie S3 śledzić będziemy na bieżąco.



[AKTUALIZACJA NA GODZINĘ 11:39]



Protest jest opóźniony, KPP w Gryfinie na swoim profilu na Facebooku zamieściła



Edycja tekstu: Michał Tesarski Rolnicy będą protestować i blokować drogę S3. Traktory z naczepami ustawiły się na wysokości hal magazynowych. Punkt godz. 11 mają zacząć wyjeżdżać na ekspresówkę.Jak mówią protestujący, droga S3 ma być zablokowana do odwołania, 24 godziny na dobę. Rolnicy domagają się rozmów z premierem Donaldem Tuskiem.Kierowcy na trasie Szczecin-Pyrzyce muszą korzystać z objazdu drogą wojewódzką 119.Sytuację na trasie S3 śledzić będziemy na bieżąco.[AKTUALIZACJA NA GODZINĘ 11:39]Protest jest opóźniony, KPP w Gryfinie na swoim profilu na Facebooku zamieściła informację dotyczącą sugerowanych objazdów.