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Sieć Obywatelska Watchdog bierze pod lupę zarobki w lekarzy w szpitalach. Prezes organizacji Szymon Osowski zapowiedział w "Rozmowie pod krawatem", że jutro zostaną wysłane zapytania do placówek w całej Polsce.

Szymon Osowski Szczecińscy politycy o kontrowersyjnych zarobkach warszawskiego lekarza



To pokłosie rozmów z organizacjami zajmującymi się prawami pacjentów. Jak zaznacza Osowski - pacjenci mają prawo wiedzieć, ile zarabiają wszyscy lekarze - nie tylko ci z mandatem radnego.



- Przypomnę, że każdy może zapytać w swoim szpitalu, ile zarabiają lekarze z imienia i nazwiska i to szpitale muszą podać co do grosza, ile kto zarobił o konkretny lekarz. Więc jeżeli interesuje nas, ile zarabiają lekarze, ale też nauczyciele czy urzędnicy, to jest wszystko w Polsce jawne - mówi Osowski.



Po wysłaniu wniosków szpitale będą miały 14 dni na odpowiedź - dodaje prezes Watchdoga.



- Czyli za około 2,5 tygodnia powinniśmy mieć pierwsze dane, żeby zobaczyć. Na bieżąco też u nas można to śledzić na



Kontrole w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia lekarzy zapowiedziała też Najwyższa Izba Kontroli.



Edycja tekstu: Natalia Chodań Sieć Obywatelska Watchdog bierze pod lupę zarobki w lekarzy w szpitalach. Prezes organizacji Szymon Osowski zapowiedział w "Rozmowie pod krawatem", że jutro zostaną wysłane zapytania do placówek w całej Polsce.To pokłosie rozmów z organizacjami zajmującymi się prawami pacjentów. Jak zaznacza Osowski - pacjenci mają prawo wiedzieć, ile zarabiają wszyscy lekarze - nie tylko ci z mandatem radnego.- Przypomnę, że każdy może zapytać w swoim szpitalu, ile zarabiają lekarze z imienia i nazwiska i to szpitale muszą podać co do grosza, ile kto zarobił o konkretny lekarz. Więc jeżeli interesuje nas, ile zarabiają lekarze, ale też nauczyciele czy urzędnicy, to jest wszystko w Polsce jawne - mówi Osowski.Po wysłaniu wniosków szpitale będą miały 14 dni na odpowiedź - dodaje prezes Watchdoga.- Czyli za około 2,5 tygodnia powinniśmy mieć pierwsze dane, żeby zobaczyć. Na bieżąco też u nas można to śledzić na stronie internetowej . Tam po prostu widać nasze pytania i widać wszystkie odpowiedzi, więc będzie można to przeglądać. - mówi Osowski.Kontrole w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia lekarzy zapowiedziała też Najwyższa Izba Kontroli.