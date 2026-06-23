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Watchdog bierze pod lupę zarobki w lekarzy

Region Julia Nowicka

Fot. pixabay.com / corgaasbeek (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / corgaasbeek (CC0 domena publiczna)
Sieć Obywatelska Watchdog bierze pod lupę zarobki w lekarzy w szpitalach. Prezes organizacji Szymon Osowski zapowiedział w "Rozmowie pod krawatem", że jutro zostaną wysłane zapytania do placówek w całej Polsce.
Szymon Osowski

Szymon Osowski

Szczecińscy politycy o kontrowersyjnych zarobkach warszawskiego lekarza
Sieć Obywatelska Watchdog bierze pod lupę zarobki w lekarzy w szpitalach. Prezes organizacji Szymon Osowski zapowiedział w "Rozmowie pod krawatem", że jutro zostaną wysłane zapytania do placówek w całej Polsce.

To pokłosie rozmów z organizacjami zajmującymi się prawami pacjentów. Jak zaznacza Osowski - pacjenci mają prawo wiedzieć, ile zarabiają wszyscy lekarze - nie tylko ci z mandatem radnego.

- Przypomnę, że każdy może zapytać w swoim szpitalu, ile zarabiają lekarze z imienia i nazwiska i to szpitale muszą podać co do grosza, ile kto zarobił o konkretny lekarz. Więc jeżeli interesuje nas, ile zarabiają lekarze, ale też nauczyciele czy urzędnicy, to jest wszystko w Polsce jawne - mówi Osowski.

Po wysłaniu wniosków szpitale będą miały 14 dni na odpowiedź - dodaje prezes Watchdoga.

- Czyli za około 2,5 tygodnia powinniśmy mieć pierwsze dane, żeby zobaczyć. Na bieżąco też u nas można to śledzić na stronie internetowej. Tam po prostu widać nasze pytania i widać wszystkie odpowiedzi, więc będzie można to przeglądać. - mówi Osowski.

Kontrole w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia lekarzy zapowiedziała też Najwyższa Izba Kontroli.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Jak zaznacza Osowski - pacjenci mają prawo wiedzieć, ile zarabiają wszyscy lekarze - nie tylko ci z mandatem radnego.
Po wysłaniu wniosków szpitale będą miały 14 dni na odpowiedź - dodaje prezes Watchdoga.

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