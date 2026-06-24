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Rolniczy protest na S3. Komentarze w "RSnW"

Region Julia Nowicka

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Rolnicy na drodze nie są problemem, a efektem problemu - podkreślają organizatorzy protestu na S3. W poniedziałkowe południe rolnicy wstrzymali ruch na ekspresówce, domagając się dymisji ministra rolnictwa i rozmów z premierem. Ich protest został odwołany po czterech godzinach decyzją burmistrza gminy Gryfino.
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Jak podkreśla Paweł Toporek, rolnik z gminy Widuchowa, protesty rolników to ostateczność, bo w gospodarstwach pogłębia się kryzys a uciszanie protestów nie rozwiąże problemu.

- Oczekujemy też od tych wójtów, burmistrzów działania, pomocy, a nie tylko nas sprzątnąć z ulicy i temat zapomniany, i wszystko gra. Ja się pytam, który wójt, który burmistrz podjął jakąś inicjatywę i powiedzmy, pojechał gdzie by mógł, napisał jakąkolwiek petycję - mówił w "Radio Szczecin na Wieczór" Toporek.

Burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn zaznacza, że popiera postulaty rolników, ale jak mówi - zakończył protest zgodnie z wytycznymi.

- Rolnicy w swoim wniosku napisali, że będą protestować tylko w poniedziałek przez dwie, góra cztery godziny. I ja odczekałem do zakończenia protestu. Zgodnie z wnioskiem policji, zgromadzenie zostało rozwiązane - tłumaczy Sawaryn.

Rolnicy zapowiedzieli, że będą odwoływać się od decyzji o zakończeniu protestu. Głównymi powodami manifestacji są nieopłacalność produkcji oraz napływ żywności z Ukrainy i krajów Mercosur.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jak podkreśla Paweł Toporek, rolnik z gminy Widuchowa, protesty rolników to ostateczność, bo w gospodarstwach pogłębia się kryzys a uciszanie protestów nie rozwiąże problemu.
Burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn zaznacza, że popiera postulaty rolników, ale jak mówi - zakończył protest zgodnie z wytycznymi.

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