Rolniczy protest na S3. Komentarze w "RSnW"

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Rolnicy na drodze nie są problemem, a efektem problemu - podkreślają organizatorzy protestu na S3. W poniedziałkowe południe rolnicy wstrzymali ruch na ekspresówce, domagając się dymisji ministra rolnictwa i rozmów z premierem. Ich protest został odwołany po czterech godzinach decyzją burmistrza gminy Gryfino.