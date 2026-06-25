Nie bawimy się w politykę. Zależy nam na tym, aby polskie rolnictwo przetrwało i aby konsumenci mieli dostęp do polskiej żywności produkowanej zgodnie z najwyższymi standardami - tak Paweł Toporek, jeden z organizatorów ostatniego protestu na S3, w "Rozmowach pod krawatem" tłumaczył jego powody.
Rolnicy zamierzają odwołać się od decyzji burmistrza Gryfina. - Wydając decyzję o zakończeniu protestu nie kierował się on aktualną oceną sytuacji podczas protestu, wszystkie dokumenty zostały przygotowane wcześniej. Nie zgadzamy się z tym - mówił Paweł Toporek. - My o 12 wjechaliśmy na drogę, a o godzinie 13 urzędnik już był z dokumentami na drodze, czyli ta decyzja o rozwiązaniu, nie oszukujmy się, była podjęta już dużo wcześniej. My nawet trzech godzin nie staliśmy.
Zdaniem rolnika, wiele gospodarstw boryka się z problemami finansowymi, a to pogarsza nastroje na wsi. - Rolnicy naprawdę są pod kreską. Naprawdę są pod kreską. Jeżeli ktoś jest przyciśnięty do ściany, ja się tylko obawiam tego, że w końcu, w pewnym momencie rolnicy wyjadą bez zgłoszenia, spontanicznie i na co rząd czeka? - pytał Toporek.
Cała "Rozmowa pod krawatem" na radioszczecin.pl, na naszym radiowym facebooku i na Youtubie.
W piątek gościem Małgorzaty Frymus będzie Kamil Kuskowski, wicerektor Akademii Sztuki w Szczecinie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jakie będą dalsze działania rolników? Pierwszy krok to odwołanie od decyzji burmistrza Gryfina. - Wydając decyzję o zakończeniu protestu nie kierował się on aktualną oceną sytuacji podczas protestu, wszystkie dokumenty zostały przygotowane wcześniej. Nie zgadzamy się z tym – mówił Paweł Toporek.