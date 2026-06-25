Paweł Malinowski zrezygnował z funkcji zastępcy wójta gminy Dobra

Malinowski ustąpił ze stanowiska. To pokłosie kontrowersji wokół jego członkostwa w radzie nadzorczej polickiego PEC-u mimo braku ukończonych studiów MBA.
Malinowski w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych prosi, aby nie oceniać go "wyłącznie w kontekście jednego błędu", który popełnił.
- Jednocześnie nie chcę, aby sprawa dotycząca mojej osoby wpływała na pracę Urzędu Gminy Dobra, utrudniała realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji, czy też stawała się pretekstem sporów politycznych. - dodaje Malinowski.
Malinowski dodał, że nie zamierza wycofywać się z działalności społecznej.
Treść oświadczenia.
Szanowni Mieszkańcy,
podjąłem decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji Zastępcy Wójta Gminy Dobra i w dniu dzisiejszym złożyłem Urzędzie Gminy w Dobrej swoją rezygnację.
Była to jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu. Możliwość pełnienia tej funkcji traktowałem jako ogromny zaszczyt i wyraz zaufania, za który serdecznie dziękuję Pani Wójt Magdalenie Zagrodzkiej. Dziękuję również wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, radnym, sołtysom, przedstawicielom organizacji społecznych oraz mieszkańcom za ponad dwa lata wspólnej pracy na rzecz naszej gminy.
Powodem mojej decyzji jest toczące się postępowanie wyjaśniające dotyczące okoliczności mojego zasiadania w Radzie Nadzorczej PEC S.A. Od początku deklaruję pełną współpracę z organami prowadzącymi sprawę i jestem przekonany, że wszystkie okoliczności zostaną rzetelnie wyjaśnione.
W swojej działalności samorządowej czy jako radny czy jako Zastępca Wójta Gminy Dobra podjąłem setki inicjatyw na rzecz poprawy życia mieszkańców Gminy Dobra i rozwoju tej gminy, więc tym bardziej proszę, aby nie oceniać mnie wyłącznie w kontekście jednego błędu, który popełniłem.
Jednocześnie nie chcę, aby sprawa dotycząca mojej osoby wpływała na pracę Urzędu Gminy Dobra, utrudniała realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji czy stawała się pretekstem do sporów politycznych. Dlatego, kierując się odpowiedzialnością za urząd oraz dobrem mieszkańców, uznałem, że rezygnacja z pełnionej funkcji jest najlepszym rozwiązaniem.
Decyzję tę podejmuję z pełnym przekonaniem, że interes mieszkańców powinien zawsze stać ponad interesem każdej osoby pełniącej funkcję publiczną.
Dziękuję wszystkim, z którymi miałem zaszczyt współpracować. Jestem dumny z projektów, które udało się wspólnie zrealizować, oraz z zaangażowania wielu osób na rzecz rozwoju Gminy Dobra.
Mam świadomość, że część działań podejmowanych przez kancelarie prawne zaangażowane w tę sprawę jest finansowana przez działaczy partii politycznych będących przeciwnikami Koalicji Obywatelskiej. Nie chcę stwarzać jakiegokolwiek pretekstu do politycznych ataków na Koalicję Obywatelską ani odwracania uwagi od jej działalności programowej dlatego podjąłem również decyzję o rezygnacji z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej.
Nie zamierzam wycofywać się z działalności społecznej. Nadal będę angażował się w inicjatywy służące mieszkańcom, przede wszystkim poprzez działalność społeczną i organizację działań edukacyjnych, wydarzeń rowerowych, które od lat są ważną częścią mojego życia. Nadal będę czynnym druhem powstającego JOTu OSP Wołczkowo w Skarbimierzycach.
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które w ostatnich dniach okazały mi wsparcie, życzliwość i dobre słowo. To dla mnie niezwykle ważne i daje siłę do dalszego działania.
- Jednocześnie nie chcę, aby sprawa dotycząca mojej osoby wpływała na pracę Urzędu Gminy Dobra, utrudniała realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji, czy też stawała się pretekstem sporów politycznych. - dodaje Malinowski.
Malinowski dodał, że nie zamierza wycofywać się z działalności społecznej.
Treść oświadczenia.
Szanowni Mieszkańcy,
podjąłem decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji Zastępcy Wójta Gminy Dobra i w dniu dzisiejszym złożyłem Urzędzie Gminy w Dobrej swoją rezygnację.
Była to jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu. Możliwość pełnienia tej funkcji traktowałem jako ogromny zaszczyt i wyraz zaufania, za który serdecznie dziękuję Pani Wójt Magdalenie Zagrodzkiej. Dziękuję również wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, radnym, sołtysom, przedstawicielom organizacji społecznych oraz mieszkańcom za ponad dwa lata wspólnej pracy na rzecz naszej gminy.
Powodem mojej decyzji jest toczące się postępowanie wyjaśniające dotyczące okoliczności mojego zasiadania w Radzie Nadzorczej PEC S.A. Od początku deklaruję pełną współpracę z organami prowadzącymi sprawę i jestem przekonany, że wszystkie okoliczności zostaną rzetelnie wyjaśnione.
W swojej działalności samorządowej czy jako radny czy jako Zastępca Wójta Gminy Dobra podjąłem setki inicjatyw na rzecz poprawy życia mieszkańców Gminy Dobra i rozwoju tej gminy, więc tym bardziej proszę, aby nie oceniać mnie wyłącznie w kontekście jednego błędu, który popełniłem.
Jednocześnie nie chcę, aby sprawa dotycząca mojej osoby wpływała na pracę Urzędu Gminy Dobra, utrudniała realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji czy stawała się pretekstem do sporów politycznych. Dlatego, kierując się odpowiedzialnością za urząd oraz dobrem mieszkańców, uznałem, że rezygnacja z pełnionej funkcji jest najlepszym rozwiązaniem.
Decyzję tę podejmuję z pełnym przekonaniem, że interes mieszkańców powinien zawsze stać ponad interesem każdej osoby pełniącej funkcję publiczną.
Dziękuję wszystkim, z którymi miałem zaszczyt współpracować. Jestem dumny z projektów, które udało się wspólnie zrealizować, oraz z zaangażowania wielu osób na rzecz rozwoju Gminy Dobra.
Mam świadomość, że część działań podejmowanych przez kancelarie prawne zaangażowane w tę sprawę jest finansowana przez działaczy partii politycznych będących przeciwnikami Koalicji Obywatelskiej. Nie chcę stwarzać jakiegokolwiek pretekstu do politycznych ataków na Koalicję Obywatelską ani odwracania uwagi od jej działalności programowej dlatego podjąłem również decyzję o rezygnacji z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej.
Nie zamierzam wycofywać się z działalności społecznej. Nadal będę angażował się w inicjatywy służące mieszkańcom, przede wszystkim poprzez działalność społeczną i organizację działań edukacyjnych, wydarzeń rowerowych, które od lat są ważną częścią mojego życia. Nadal będę czynnym druhem powstającego JOTu OSP Wołczkowo w Skarbimierzycach.
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które w ostatnich dniach okazały mi wsparcie, życzliwość i dobre słowo. To dla mnie niezwykle ważne i daje siłę do dalszego działania.
Edycja tekstu: Natalia Chodań