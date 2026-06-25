Paweł Malinowski zrezygnował z funkcji zastępcy wójta gminy Dobra

Malinowski ustąpił ze stanowiska. To pokłosie kontrowersji wokół jego członkostwa w radzie nadzorczej polickiego PEC-u mimo braku ukończonych studiów MBA.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Malinowski w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych prosi, aby nie oceniać go "wyłącznie w kontekście jednego błędu", który popełnił.- Jednocześnie nie chcę, aby sprawa dotycząca mojej osoby wpływała na pracę Urzędu Gminy Dobra, utrudniała realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji, czy też stawała się pretekstem sporów politycznych. - dodaje Malinowski.Malinowski dodał, że nie zamierza wycofywać się z działalności społecznej.Treść oświadczenia.