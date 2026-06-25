Nowy profesjonalny sprzęt dla studentów Politechniki Morskiej [ZDJĘCIA]

Gęstościomierz do badania paliw, nowoczesne oprogramowania między innymi do planowania podróży statków, ale i specjalne aparaty do wykrywania metali ciężkich w wodzie. Między innymi o te urządzenia wzbogaciły się laboratoria na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- To najnowszy profesjonalny sprzęt dostępny na rynku, który poprawia jakość kształcenia - zaznacza kierownik na Wydziale Inżynieryjnym i Ekonomicznym Transportu na Politechice Morskiej w Szczecinie Wojciech Konicki. - Dobrze by było, żeby przyszły inżynier sam potrafił coś zanalizować, żeby wiedział skąd te wartości, jeżeli chodzi o jakość paliwa, o parametry fizyko-chemiczne, skąd to się bierze. Przygotować próbkę, wykonać analizę na najnowszym sprzęcie, opracować to statystycznie i opisać jakościowo.- To jeden z wielu projektów rządowych, który wspiera szczecińską uczelnię - zaznacza wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka. - Na to nowe laboratorium przeznaczyliśmy ponad 1,5 mln zł i dzięki temu studenci będą mogli zapoznawać się ze szczegółami dotyczącymi paliw i ochrony środowiska, i tego jak te paliwa np. w żegludze wpływają na środowisko, w którym żyjemy.Koszt modernizacji pomieszczeń został sfinansowany w stu procentach z budżetu państwa. Inwestycja objęła Laboratorium Paliw i Związków Ropopochodnych, Laboratorium Towaroznawstwa oraz Laboratorium Ochrony Środowiska.