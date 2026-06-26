"Jesteśmy jedną z największych artystycznych uczelni w Polsce"

Infrastruktura Akademii Sztuki wymaga remontów, a przy zwiększającej się z roku na rok liczbie studentów to temat priorytetowy. Tak o Akademii Sztuki w Szczecinie mówił prorektor do spraw rozwoju i promocji. Profesor Kamil Kuskowski był gościem porannych "Rozmów pod krawatem".

Prof. Kamil Kuskowski był ostatnim przed wakacjami gościem "Rozmów pod krawatem" , które powrócą na początku września.



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Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Piękny budynek Akademii Sztuki przy ulicy Niepodległości z zewnątrz także woła o remont. - Akademia Sztuki realizuje wiele remontów, ale trzeba też pamiętać, że wszystkie budynki Akademii to obiekty pozyskane i zabytkowe - mówił profesor Kuskowski. - Ze wszystkich budynków, które są użytkowane przez uczelnię, ten rzeczywiście jest w najgorszym stanie, ale jest dopuszczony do użytkowania. Myślę, że tam w najgorszym stanie jest stolarka okienna.- Ciągle staramy się o fundusze, ale nie ma zbyt wielu dedykowanych Zachodniopomorskiemu. Mamy jeszcze budynki, które czekają na remont i użytkowanie, bo wciąż się rozrastamy - podkreśla dalej prof. Kuskowski. - Uczelnia w tej chwili ma w okolicach 900 studentów, a zaczynaliśmy z liczbą poniżej 300. My jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o 19 uczelni artystycznych w Polsce, jedną z tych największych.Na Akademii jest 10 wydziałów i 25 kierunków nauczania. Otwarte niedawno to "Scenografia i przestrzeń wirtualna", "Jazz i muzyka rozrywkowa" oraz "Kuratorstwo i realizacja wystaw".