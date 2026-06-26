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Najważniejsze wydarzenia zza zachodniej granicy

Region Joanna Skonieczna

Fot. Redakcja Radia NDR
Fot. Redakcja Radia NDR
Trzy minuty z Meklemburgii przygotowujemy we współpracy z redakcją NDR. Słuchacze tej niemieckiej stacji otrzymują w zamian najważniejsze wiadomości z Radia Szczecin. Sprawdźmy co zatem wydarzyło się u naszych sąsiadów z Niemiec.
Od kilku dni około 150 strażaków walczy w okolicach Neustrelitz z pożarem gruntu na terenie dawnego poligonu wojskowego. Na obszarze ponad 120 hektarów traw i wrzosowisk wciąż występują ogniska żaru. Teren jest tak zanieczyszczony amunicją, że wozy strażackie nie mogą zbliżyć się do ognia.

Sytuacja finansowa miast i gmin coraz bardziej się pogarsza. Również w Meklemburgii-Pomorzu Przednim burmistrzowie zwrócili na to uwagę poprzez akcję „Gminy na granicy wytrzymałości”. Domagają się reform, brakuje im środków na utrzymanie szkół, szpitali i transportu publicznego.

Stocznia w Wismarze skorzysta z kontraktu wartego miliardy. Rząd federalny zamówił u stoczni TKMS cztery fregaty – kolejne cztery mają pojawić się w przyszłości. Część z nich ma być produkowana również w zakładzie w Wismarze. Natomiast zamówienie marynarki wojennej dla stoczni w Wolgast zostało anulowane.

Na terenie dawnego lotniska wojskowego w Lärz koło Mirowa rozpoczął się festiwal muzyczny Fusion. Spodziewanych jest ponad 65 000 gości. W czwartek festiwal musiał zostać przerwany na kilka godzin z powodu pożaru na polu. Organizatorzy Fusion postanowili ewakuować cały teren festiwalu z powodu dymu. Jeszcze tego samego wieczoru ogłoszono odwołanie alarmu.

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim wiele teatrów plenerowych rozpoczęło sezon. W Ralswiek na Rugii podczas Festiwalu Störtebekera przedstawiono spór między korsarzem Klausem Störtebekerem a jego kompanami.

W Wolgast w ramach Festiwalu Portowego wystawiana jest regionalna sztuka teatralna „Frittenblues auf Usedom”. W Teatrze landowym trwają próby do Festiwalu Vineta, a w Waren jutro rozpocznie się „Saga o Müritz”, opowiadająca o wyborach nowego namiestnika w czasie wojny trzydziestoletniej.
Redakcja Radia NDR

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