Najważniejsze wydarzenia zza zachodniej granicy

Fot. Redakcja Radia NDR

Trzy minuty z Meklemburgii przygotowujemy we współpracy z redakcją NDR. Słuchacze tej niemieckiej stacji otrzymują w zamian najważniejsze wiadomości z Radia Szczecin. Sprawdźmy co zatem wydarzyło się u naszych sąsiadów z Niemiec.

Od kilku dni około 150 strażaków walczy w okolicach Neustrelitz z pożarem gruntu na terenie dawnego poligonu wojskowego. Na obszarze ponad 120 hektarów traw i wrzosowisk wciąż występują ogniska żaru. Teren jest tak zanieczyszczony amunicją, że wozy strażackie nie mogą zbliżyć się do ognia.



Sytuacja finansowa miast i gmin coraz bardziej się pogarsza. Również w Meklemburgii-Pomorzu Przednim burmistrzowie zwrócili na to uwagę poprzez akcję „Gminy na granicy wytrzymałości”. Domagają się reform, brakuje im środków na utrzymanie szkół, szpitali i transportu publicznego.



Stocznia w Wismarze skorzysta z kontraktu wartego miliardy. Rząd federalny zamówił u stoczni TKMS cztery fregaty – kolejne cztery mają pojawić się w przyszłości. Część z nich ma być produkowana również w zakładzie w Wismarze. Natomiast zamówienie marynarki wojennej dla stoczni w Wolgast zostało anulowane.



Na terenie dawnego lotniska wojskowego w Lärz koło Mirowa rozpoczął się festiwal muzyczny Fusion. Spodziewanych jest ponad 65 000 gości. W czwartek festiwal musiał zostać przerwany na kilka godzin z powodu pożaru na polu. Organizatorzy Fusion postanowili ewakuować cały teren festiwalu z powodu dymu. Jeszcze tego samego wieczoru ogłoszono odwołanie alarmu.



W Meklemburgii-Pomorzu Przednim wiele teatrów plenerowych rozpoczęło sezon. W Ralswiek na Rugii podczas Festiwalu Störtebekera przedstawiono spór między korsarzem Klausem Störtebekerem a jego kompanami.



W Wolgast w ramach Festiwalu Portowego wystawiana jest regionalna sztuka teatralna „Frittenblues auf Usedom”. W Teatrze landowym trwają próby do Festiwalu Vineta, a w Waren jutro rozpocznie się „Saga o Müritz”, opowiadająca o wyborach nowego namiestnika w czasie wojny trzydziestoletniej.