68-latek wyciągnięty z morza w Darłowie

Fot. Facebook/Służba SAR - BSR Darłowo

Dwie kobiety wyciągnęły tonącego mężczyznę z morza. Do zdarzenia doszło na plaży wschodniej w Darłowie. Poszkodowanym jest 68-latek z Krakowa.

Akcje ratunkowe na Bałtyku



Kobietom, które ratowały poszkodowanego mężczyznę, nic się nie stało.



Edycja tekstu: Jacek Rujna - Dwie kobiety o własnych siłach wyszły z wody. Mężczyzna został wyciągnięty. Początkowo brak funkcji życiowych. Po prowadzonych działaniach odzyskał je, został przewieziony do szpitala - poinformowała asp. szt. Kinga Warczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.Kobietom, które ratowały poszkodowanego mężczyznę, nic się nie stało.