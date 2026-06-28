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68-latek wyciągnięty z morza w Darłowie

Region Rafael Żełobowski

Fot. Facebook/Służba SAR - BSR Darłowo
Fot. Facebook/Służba SAR - BSR Darłowo
Dwie kobiety wyciągnęły tonącego mężczyznę z morza. Do zdarzenia doszło na plaży wschodniej w Darłowie. Poszkodowanym jest 68-latek z Krakowa.
Akcje ratunkowe na Bałtyku

Akcje ratunkowe na Bałtyku

- Dwie kobiety o własnych siłach wyszły z wody. Mężczyzna został wyciągnięty. Początkowo brak funkcji życiowych. Po prowadzonych działaniach odzyskał je, został przewieziony do szpitala - poinformowała asp. szt. Kinga Warczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.  

Kobietom, które ratowały poszkodowanego mężczyznę, nic się nie stało.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Dwie kobiety o własnych siłach wyszły z wody. Mężczyzna został wyciągnięty. Początkowo brak funkcji życiowych. Po prowadzonych działaniach odzyskał je, został przewieziony do szpitala - poinformowała asp. szt. Kinga Warczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.  

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