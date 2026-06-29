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Słuchaczka alarmuje, szpital odpowiada

Region Anna Klimczyk

Oddział św. Mikołaja szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Oddział św. Mikołaja szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Trudne warunki na oddziale onkologii dziecięcej. Tak sytuację w szczecińskim szpitalu przy Unii Lubelskiej opisuje jedna z naszych słuchaczek. Zaalarmowała, że w placówce ma nie działać klimatyzacja.
- Przy panujących na zewnątrz wysokich temperaturach brak chłodzenia to ogromny problem zarówno dla najmłodszych pacjentów i ich rodziców - mówi.

- Dzieciaczki, rodzice strasznie się męczą. Wszyscy wiemy, jaka jest temperatura. Czy jest możliwość, żeby wszyscy ludzie ze Szczecina zjednoczyli się i przynieśli wiatraki? Albo może ktoś, jakaś dobra dusza się znajdzie i naprawi klimatyzację? - pyta słuchaczka.

- Muszę zdementować te informacje - powiedziała nam z kolei rzeczniczka lecznicy Magdalena Knop. - Poszłam do budynku św. Mikołaja, sprawdziłam, jak wygląda sytuacja w obu klinikach onkologii dziecięcej i na każdej z sal chorych pacjenci mają do swojej dyspozycji wentylatory, a ponadto oddziały dysponują jeszcze dodatkowym zapasem takich urządzeń.

Nasi reporterzy sprawdzają obecnie, jak sytuacja wygląda w innych szpitalach.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Trudne warunki na oddziale onkologii dziecięcej. Tak sytuacje w szczecińskim szpitalu przy Unii Lubelskiej opisuje jedna z naszych słuchaczek.
- Muszę zdementować te informacje - powiedziała nam z kolei rzeczniczka lecznicy Magdalena Knop.

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