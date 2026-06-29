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Lekarz-sygnalista zeznawał ponad dziewięć godzin

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. PAP/Paweł Supernak
Fot. PAP/Paweł Supernak
Po ponad dziewięciu godzinach zakończyło się przesłuchanie lekarza-sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.
Pełnomocnik świadka, radca prawny Tomasz Jendrasiak poinformował, że były ordynator Szpitala Południowego złożył obszerne zeznania.

- Nie mogę żadnych informacji udzielić, ale sam fakt, że wychodzimy po ponad 9 godzinach, chyba można się domyśleć tak, że pan doktor złożył dość obszerne zeznania - powiedział Jendrasiak.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba poinformował, że sporządzony protokół liczy 29 stron. Przekazał też, że świadek odpowiedział na wszystkie pytania. Uzyskane informacje spowodowały konieczność zabezpieczenia dodatkowej dokumentacji medycznej i organizacyjnej.
Pełnomocnik świadka, radca prawny Tomasz Jendrasiak poinformował, że były ordynator Szpitala Południowego złożył obszerne zeznania.

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