Lekarz-sygnalista zeznawał ponad dziewięć godzin

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Po ponad dziewięciu godzinach zakończyło się przesłuchanie lekarza-sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Pełnomocnik świadka, radca prawny Tomasz Jendrasiak poinformował, że były ordynator Szpitala Południowego złożył obszerne zeznania.



- Nie mogę żadnych informacji udzielić, ale sam fakt, że wychodzimy po ponad 9 godzinach, chyba można się domyśleć tak, że pan doktor złożył dość obszerne zeznania - powiedział Jendrasiak.



Rzecznik Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba poinformował, że sporządzony protokół liczy 29 stron. Przekazał też, że świadek odpowiedział na wszystkie pytania. Uzyskane informacje spowodowały konieczność zabezpieczenia dodatkowej dokumentacji medycznej i organizacyjnej.