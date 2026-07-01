Mieszkańcy Świnoujścia będą mieli rehabilitację w domu

Prawie 10 milionów złotych trafiło do Świnoujścia na rehabilitację i specjalistyczną opiekę domową dla mieszkańców.

Realizatorem programu jest Centrum Medyczne Fregata.





- Od 1 sierpnia przystępujemy do realizacji projektu. Będzie to opieka domowa nad pacjentem długotrwale chorującym, pielęgniarki, opiekuna medycznego i fizjoterapeuty - wyjaśnia prezes zakładu Małgorzata Szewczuk.





Do udziału w programie mogą się zgłosić konkretni pacjenci.

- Pacjentami, których zakwalifikujemy będą osoby przebywające w domach, posiadające nie więcej niż 40 punktów w skali Bartel, czyli osoby niepełnosprawne w sensie fizycznym, niekoniecznie posiadające orzeczenie o niepełnosprawności -





Projekt został dofinansowany przez unijne środki w 95 proc. Pierwsi pacjenci pomoc otrzymają na początku września.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dzięki temu projektowi profesjonalna pomoc pielęgniarek, opiekunów i fizjoterapeutów dotrze bezpośrednio do domów tych, którzy najbardziej tego potrzebują.