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Mieszkańcy Świnoujścia będą mieli rehabilitację w domu

Region Joanna Maraszek

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Prawie 10 milionów złotych trafiło do Świnoujścia na rehabilitację i specjalistyczną opiekę domową dla mieszkańców.
Dzięki temu projektowi profesjonalna pomoc pielęgniarek, opiekunów i fizjoterapeutów dotrze bezpośrednio do domów tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Realizatorem programu jest Centrum Medyczne Fregata.

- Od 1 sierpnia przystępujemy do realizacji projektu. Będzie to opieka domowa nad pacjentem długotrwale chorującym, pielęgniarki, opiekuna medycznego i fizjoterapeuty - wyjaśnia prezes zakładu Małgorzata Szewczuk.

Do udziału w programie mogą się zgłosić konkretni pacjenci.

- Pacjentami, których zakwalifikujemy będą osoby przebywające w domach, posiadające nie więcej niż 40 punktów w skali Bartel, czyli osoby niepełnosprawne w sensie fizycznym, niekoniecznie posiadające orzeczenie o niepełnosprawności -

Projekt został dofinansowany przez unijne środki w 95 proc. Pierwsi pacjenci pomoc otrzymają na początku września.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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