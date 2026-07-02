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Ponad pół miliona dla Filharmonii Koszalińskiej

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki otrzyma kolejne finansowe wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego. Tym razem to 650 tysięcy złotych.
Pieniądze - w większości - zostaną przeznaczone na bieżącą działalność instytucji. Dzięki temu, instytucja zrealizuje cykl 13 koncertów w różnych miejscowościach Pomorza Zachodniego.

Program wydarzeń obejmie muzykę klasyczną, filmową oraz koncerty okolicznościowe 150 tysięcy złotych zostanie natomiast przeznaczone na wkład własny do zakupu fortepianu koncertowego najwyższej klasy.

Na ten cel filharmonia otrzymała też dotację - 525 tysięcy złotych - w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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