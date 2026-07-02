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Duże utrudnienia na odcinku między Stobnem a Będargowem. Rusza remont drogi [ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Ważna informacja dla kierowców, którzy regularnie pokonują drogi powiatu polickiego. Chodzi o odcinek między Stobnem a Będargowem.
Od piątku całkowicie zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie fragment łączący przejazd kolejowo-drogowy z drogą gminną w kierunku stacji kolejowej w Stobnie. Całkowita przebudowa tego odcinka rozpocznie się już od godzin porannych - zapowiada Shivan Fate, starosta policki.

- T droga jest w tragicznym stanie, nie od dzisiaj. Pamiętam, już prawie 30 lat, wiem, że ta droga wymaga remontu. Nawet parę lat temu było całkowicie zamknięta, ponieważ tam było dużo wody i nie można było przyjeżdżać - mówi Fate.

Prace drogowe na tym odcinku potrwają około siedmiu miesięcy.

Edycja tekstu: Michał Król
Całkowita przebudowa tego odcinka rozpocznie się już od godzin porannych - zapowiada Shivan Fate, starosta policki.

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