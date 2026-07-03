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Przebudowa DW nr 205 na odcinku Krąg - Polanów

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. facebook.com / DrogiNaPomorzuZachodnim
Fot. facebook.com / DrogiNaPomorzuZachodnim
To w ramach programu "Pomorze Zachodnie na Dobrej Drodze". Roboty prowadzone będą na ponad 1,5-kilometrowym odcinku.
Zakres prac obejmie między innymi: frezowanie nawierzchni, wykonanie wykopów, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy i nowych warstw bitumicznych oraz nowe oznakowanie poziome.

Koszt prac to ponad 1 milion 300 tysięcy złotych. Powinny zakończyć się w ciągu dwóch miesięcy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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