Opaska dla seniora

Seniorzy ze Szczecina mogą otrzymać opaski monitorujące zdrowie.
To w ramach dodatkowego nabory do programu "Korpus Wsparcia Seniorów 2026" prowadzonego przez centrum usług Społecznych. Osoby po 60 roku życia mogą otrzymać opaski bezpieczeństwa. Te monitorują najważniejsze funkcje życiowe i są wyposażone w przycisk SOS.
Żeby dołączyć do programu należy złożyć wniosek do centrum Usług Społecznych w najbliższy poniedziałek lub wtorek.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Żeby dołączyć do programu należy złożyć wniosek do centrum Usług Społecznych w najbliższy poniedziałek lub wtorek.
Edycja tekstu: Jacek Rujna