Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie; ewakuowano 48 osób

Płonie dach pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Aktualnie pożar gasi siedem zastępów straży pożarnej – poinformował w piątek zastępca rzecznika prasowego KM PSP w Koszalinie kpt. Kacper Wiśniewski.

Zgłoszenie o pożarze pałacu w Wietrznie w gminie Polanów strażacy otrzymali w piątek, po godz. 9.30.



Jak przekazał kpt. Wiśniewski, pożarem objęty jest dach zabytkowego pałacu. Ogień gasi siedem zastępów ochotniczej i zawodowej straży pożarnej. Na miejscu jest cysterna i kontener węzłowy. Pożar nie jest opanowany. Siły środki do jego gaszenia mogą być jeszcze zwiększane.



- Ewakuowanych zostało 48 osób z działającego w pałacu Domu Miłosierdzia Bożego. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych – podał kpt. Wiśniewski.



Zespół pałacowo-folwarczny położony jest na obszarze blisko 10 ha. Główny budynek neogotyckiego pałacu został wybudowany w 1920 r. na planie czworoboku z zewnętrznym dziedzińcem. Powierzchnia użytkowa pałacu to ponad 5 tys. m kw. Przez lata posiadłość była w rękach prywatnych. Aktualnie mieści się w nim Dom Miłosierdzia Bożego.



Edycja tekstu: Jacek Rujna