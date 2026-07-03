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Rekordowe zainteresowanie wakacjami nad Bałtykiem

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Ustka. Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]
Ustka. Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]
To może być rekordowy sezon turystyczny nad Bałtykiem. Ostatnia fala upałów nie odstraszyła turystów. Wręcz przeciwnie - w hotelach i pensjonatach nastąpił wysyp rezerwacji.
Branża turystyczna liczy na rekordowy sezon i ma do tego powody, mówi Hanna Mojsiuk z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

- Mamy informację, że są tysiące zapytań i pierwszy raz od lat to nie będzie sezon na spontaniczne wypady, bo nad Bałtykiem może być ciężko o miejsca. Pierwszy raz od lat hotele mają overbooking - przyznała.

Według danych Polskiej Organizacji Turystycznej aż 74 proc. Polaków planuje wyjazd wakacyjny z przynajmniej jednym noclegiem, a ponad połowa na letni urlop wybiera Polskę.

- Obłożenie jest więc wysokie, a apetyty przed sezonem mocno rozbudziły informację, że Polska staje się kierunkiem preferowanym nawet w porównaniu z choćby Albanią czy Bułgarią - wskazała.

Jak podkreślają eksperci, głównym atutem wakacji w Polsce jest bezpieczeństwo. Jeśli tylko dopisze pogoda, będziemy mieć wszystko, czego turyści potrzebują do szczęścia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anety Łuczkowskiej (IAR)

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