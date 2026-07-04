Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Zachodniopomorskie Dni Kultury Łowieckiej w Gryfinie

Region Piotr Tolko

Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin]
Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin]
Trwają Zachodniopomorskie Dni Kultury Łowieckiej. Goście mogą w Gryfinie podziwiać pokazy sokolnicze czy prezentacje psów. Są też koncerty i strefa gastronomiczna.
- Na Stadionie Miejskim dostępne są stoiska tematyczne, animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne, gry z nagrodami, a także strzelecki symulator 3D – mówi łowczy okręgowy Karol Antoniuk. - Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Atrakcji mnóstwo, bardzo bogaty program sceniczny. Ideą tego wydarzenia, tej imprezy jest być w różnych częściach naszego okręgu i pokazywać naszą kulturę, tradycję, rozmawiać o łowiectwie.

- Święto myśliwych to też okazja do przestawienia tego, czym się zajmujemy na co dzień – dodaje Karol Antoniuk. - Wykonujemy zadania państwa w zakresie ochrony przyrody, regulacji populacji dzikiej zwierzyny. Zwalczamy inwazyjne gatunki obce.

Niedzielne wydarzenia o godzinie 10 otworzy uroczysta msza święta w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz widowiskowy przemarsz pocztów sztandarowych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Na Stadionie Miejskim dostępne są stoiska tematyczne, animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne, gry z nagrodami, a także strzelecki symulator 3D – mówi łowczy okręgowy Karol Antoniuk.
- Święto myśliwych to też okazja do przestawienia tego, czym się zajmujemy na co dzień – dodaje Karol Antoniuk.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Awaria prądu w centrum Szczecina
    (od 29 czerwca oglądane 6066 razy)
  2. Nowa (czworonożna) pracownica ośrodka dla dzieci w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 01 lipca oglądane 5209 razy)
  3. Nie zdążyli otworzyć restauracji, a już dostali mandat. Sprzedali... wodę w upał
    (od 02 lipca oglądane 5102 razy)
  4. Śmigłowiec LPR-u lądował z przygodami w Wisełce
    (od wczoraj oglądane 3996 razy)
  5. Co dalej ze szczecińskim seminarium? Kuria odpowiada
    (od przedwczoraj oglądane 2839 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Pole bitwy przed szczecińskim magistratem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jubileusz turystycznej linii "0" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal w Parku Kasprowicza [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziura w Alei Powstańców Wielkopolskich. Wynik ekspertyzy za dwa miesiące [WIDEO, ZDJĘCIA]
Duże utrudnienia na odcinku między Stobnem a Będargowem. Rusza remont drogi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Od niedzieli kolejne zmiany drogowe na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty