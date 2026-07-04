Zachodniopomorskie Dni Kultury Łowieckiej w Gryfinie

Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin]

Trwają Zachodniopomorskie Dni Kultury Łowieckiej. Goście mogą w Gryfinie podziwiać pokazy sokolnicze czy prezentacje psów. Są też koncerty i strefa gastronomiczna.

- Na Stadionie Miejskim dostępne są stoiska tematyczne, animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne, gry z nagrodami, a także strzelecki symulator 3D – mówi łowczy okręgowy Karol Antoniuk. - Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Atrakcji mnóstwo, bardzo bogaty program sceniczny. Ideą tego wydarzenia, tej imprezy jest być w różnych częściach naszego okręgu i pokazywać naszą kulturę, tradycję, rozmawiać o łowiectwie.



- Święto myśliwych to też okazja do przestawienia tego, czym się zajmujemy na co dzień – dodaje Karol Antoniuk. - Wykonujemy zadania państwa w zakresie ochrony przyrody, regulacji populacji dzikiej zwierzyny. Zwalczamy inwazyjne gatunki obce.



Niedzielne wydarzenia o godzinie 10 otworzy uroczysta msza święta w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz widowiskowy przemarsz pocztów sztandarowych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski