Planując zagraniczne wakacje warto przygotować nie tylko paszport i walizkę, ale także zapoznać się z przepisami celnymi - przypominają służby.
Dlatego Ministerstwo Finansów opublikowało "Poradnik turystyczny 2026", w którym przypomina o najważniejszych zasadach obowiązujących osoby przekraczające granice Polski. Poradnik zawiera informacje dotyczące wymaganych dokumentów, zasad kontroli granicznej i celnej, limitów na przewóz towarów oraz bezpiecznego podróżowania poza Unię Europejską. Zawiera również wskazówki dotyczące przewozu zwierząt domowych.
Jak mówi Ewa Markowicz z Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, wielu turystów zabiera do kraju muszle lub fragmenty rafy koralowej. Część osób przywozi także szczepki roślin do zasadzenia. "Takie działanie jest nielegalne" - podkreśla Markowicz.
- Jeżeli zwiedzają różnego rodzaju parki krajobrazowe, to są tam gatunki roślin, które są egzotyczne, które są pokazane do oglądania, a nie do tego, żeby tą szczepkę przysłowiową sobie urwać. A druga rzecz to są właśnie różnego rodzaju muszle i wyroby ze skór, na przykład krokodyla. To są takie najczęstsze rzeczy. -
"Ministerstwo Finansów restrykcyjnie precyzuje, ile papierosów i jaką ilość alkoholu możemy przywieźć do kraju" - dodała Ewa Markowicz.
- Jeśli chodzi o wyroby tytoniowe, to w przypadku drogi morskiej i powietrznej, no to możemy przywieźć sztangę tych papierosów. W przypadku drogi lądowej tylko dwie paczki. Z alkoholem powyżej 22%, to też w przypadku tej drogi morskiej i powietrznej litr przysługuje nam na osobę.
Szczegółowe informacje znajdują się w "Poradniku turystycznym 2026" dostępnym na stronie Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Finansów oraz na portalu Granica.gov.pl.
Jak mówi Ewa Markowicz z Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, wielu turystów zabiera do kraju muszle lub fragmenty rafy koralowej. Część osób przywozi także szczepki roślin do zasadzenia. "Takie działanie jest nielegalne" - podkreśla Markowicz.
- Jeżeli zwiedzają różnego rodzaju parki krajobrazowe, to są tam gatunki roślin, które są egzotyczne, które są pokazane do oglądania, a nie do tego, żeby tą szczepkę przysłowiową sobie urwać. A druga rzecz to są właśnie różnego rodzaju muszle i wyroby ze skór, na przykład krokodyla. To są takie najczęstsze rzeczy. -
"Ministerstwo Finansów restrykcyjnie precyzuje, ile papierosów i jaką ilość alkoholu możemy przywieźć do kraju" - dodała Ewa Markowicz.
- Jeśli chodzi o wyroby tytoniowe, to w przypadku drogi morskiej i powietrznej, no to możemy przywieźć sztangę tych papierosów. W przypadku drogi lądowej tylko dwie paczki. Z alkoholem powyżej 22%, to też w przypadku tej drogi morskiej i powietrznej litr przysługuje nam na osobę.
Szczegółowe informacje znajdują się w "Poradniku turystycznym 2026" dostępnym na stronie Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Finansów oraz na portalu Granica.gov.pl.
Edycja tekstu: Natalia Chodań