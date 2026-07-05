Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Iran: synowie Chameneiego przy trumnie ojca

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Fot. PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Synowie ajatollaha Alego Chameneiego pojawili się przed jego trumną. W Iranie trwają uroczystości pogrzebowe zabitego w pierwszym dniu wojny ajatollaha
Podczas porannych modlitw przed trumną po raz pierwszy pojawili się publicznie jego synowie, którzy przez ostatnie miesiące nie dawali znaku życia. Ucięli tym samym spekulacje, że oni też mogli zginąć w amerykańsko-izraelskim ataku.

Niedzielnej modlitwie powinien przewodniczyć najwyższy przywódca. Niektórzy Irańczycy liczyli więc, że będzie to okazja, aby po raz pierwszy zobaczyć syna Alego, Modżtabe Chameneiego. Podobno przeżył on bombardowanie rezydencji Hameneich pierwszego dnia wojny, ale został ciężko ranny.

Dotychczas Modżtaba ani razu nie pojawił się publicznie. Nie ma też nagrań jego głosu. Ze światem komunikuje się sporadycznie za pomocą pisemnych oświadczeń. Zamiast niego modlitwie przewodniczył wielki ajatollah Jafar Sobhani, jeden z 12 marżów, czyli najwyższych szyickich duchownych.

Dla zgromadzonych w tłumie Irańczyków największą niespodzianką było pojawienie się na modlitwie pozostałych trzech synów Alego. Mostafa, Masud i Meisam są wysokimi rangą duchownymi, ale nie uczestniczą w życiu publicznym i niewiele o nich wiadomo. Formalnie zajmowania jakichkolwiek stanowisk politycznych i podejmowania pracy zabronił im ojciec. Wszyscy więc zajmują się studiowaniem Koranu w mieście Kom, które jest szyickim odpowiednikiem Watykanu.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Mileny Rachid Chehab [Polskie Radio]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Awaria prądu w centrum Szczecina
    (od 29 czerwca oglądane 6098 razy)
  2. Nowa (czworonożna) pracownica ośrodka dla dzieci w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 01 lipca oglądane 5234 razy)
  3. Nie zdążyli otworzyć restauracji, a już dostali mandat. Sprzedali... wodę w upał
    (od 02 lipca oglądane 5200 razy)
  4. Śmigłowiec LPR-u lądował z przygodami w Wisełce
    (od wczoraj oglądane 4864 razy)
  5. Co dalej ze szczecińskim seminarium? Kuria odpowiada
    (od przedwczoraj oglądane 3038 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Pole bitwy przed szczecińskim magistratem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jubileusz turystycznej linii "0" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal w Parku Kasprowicza [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziura w Alei Powstańców Wielkopolskich. Wynik ekspertyzy za dwa miesiące [WIDEO, ZDJĘCIA]
Duże utrudnienia na odcinku między Stobnem a Będargowem. Rusza remont drogi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Od niedzieli kolejne zmiany drogowe na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty