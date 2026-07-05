Do utonięcia najczęściej dochodzi tuż przy brzegu, na dzikich i niestrzeżonych kąpieliskach. Na obiektach, gdzie porządku pilnują ratownicy, utonięcia praktycznie się nie zdarzają.
Przecenianie własnych umiejętności jest jedną z najczęstszych przyczyn utonięć. Apoloniusz Kurylczyk, prezes Zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mówi, że przepływanie otwartych akwenów wiąże się z ogromnym ryzykiem.
- Starajmy się po pierwsze poinformować naszych współtowarzyszy, kiedy do wody wchodzimy i kiedy zamierzamy z tej wody wyjść. Jeżeli chcemy zrobić sobie trening pływacki, to naprawdę zobaczcie jak robią to ratownicy. Oni pływają od jednej boi do drugiej boi na dystansie 100 metrów. Robiąc kilka powtórzeń jesteśmy w stanie zrobić taki trening, zmęczyć się i bezpiecznie wrócić na brzeg. Tym bardziej będziemy bezpieczni, jeżeli będziemy mieli również bojkę - radzi Kurylczyk.
Perspektywa z poziomu wody bywa myląca, a dystans na drugi brzeg często okazuje się znacznie dłuższy niż zakładaliśmy.
Edycja tekstu: Natalia Chodań