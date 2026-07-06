Seniorzy z Kołobrzegu mają powody do zadowolenia

"Aktywny senior" - pod takim hasłem od 10 lat w Kołobrzegu działa ośrodek wsparcia dla starszych mieszkańców miasta. Otrzymają tu nie tylko pomoc, ale także szansę na barwne spędzenie jesieni życia. Dziś odbyła się jubileuszowa gala seniorów.

Edycja tekstu: Michał Król

Miejski program przewiduje dwa rodzaje wsparcia dla seniorów. Dyrektor Centrum Usług Społecznych Andrzej Libera mówi, że osoby schorowane, mające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem mogą korzystać z Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów.- Otrzymują posiłek, są załatwiane bieżące sprawy, z którymi sobie poradzić nie mogą, a także jest prowadzona terapia zajęciowa, mająca na celu polepszenie stanu zdrowia - mówi Libera.Drugą opcją, dla osób, które pomimo upływających lat pozostają aktywne są kluby Senior+. - Z chęcią idziemy zawsze do klubu. - Spotykamy się towarzysko. Mamy różne fajne wycieczki. - Potrzebujemy tej bliskości.Łącznie z takich form wsparcia korzysta 250 kołobrzeskich seniorów. Wolne miejsca, choć nieliczne nadal są, a chęć dołączenia do klubów seniora można zgłaszać w centrum usług społecznych.