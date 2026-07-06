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Seniorzy z Kołobrzegu mają powody do zadowolenia

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
"Aktywny senior" - pod takim hasłem od 10 lat w Kołobrzegu działa ośrodek wsparcia dla starszych mieszkańców miasta. Otrzymają tu nie tylko pomoc, ale także szansę na barwne spędzenie jesieni życia. Dziś odbyła się jubileuszowa gala seniorów.
Miejski program przewiduje dwa rodzaje wsparcia dla seniorów. Dyrektor Centrum Usług Społecznych Andrzej Libera mówi, że osoby schorowane, mające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem mogą korzystać z Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów.

- Otrzymują posiłek, są załatwiane bieżące sprawy, z którymi sobie poradzić nie mogą, a także jest prowadzona terapia zajęciowa, mająca na celu polepszenie stanu zdrowia - mówi Libera.

Drugą opcją, dla osób, które pomimo upływających lat pozostają aktywne są kluby Senior+. - Z chęcią idziemy zawsze do klubu. - Spotykamy się towarzysko. Mamy różne fajne wycieczki. - Potrzebujemy tej bliskości.

Łącznie z takich form wsparcia korzysta 250 kołobrzeskich seniorów. Wolne miejsca, choć nieliczne nadal są, a chęć dołączenia do klubów seniora można zgłaszać w centrum usług społecznych.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

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