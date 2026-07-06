Napadli i okradli kobietę i mężczyznę. Trafili do aresztu

Tymczasowy areszt za brutalny atak w centrum Stargardu. Do zdarzenia doszło czerwcowej nocy.

Edycja tekstu: Michał Król

Grupa młodych mieszkańców została zaatakowana przez dwóch mężczyzn. Poszkodowana została kobieta, której napastnicy ukradli telefon komórkowy. Mieli jej grozić przedmiotem przypominającym broń. Następnie zaatakowali mężczyznę i pobili go, gdy próbował uciekać. Jemu również sprawcy ukradli telefon, a także okulary korekcyjne.Policja zatrzymała podejrzanych. 34 i 35-latkowie usłyszeli zarzuty rozboju i kierowania gróźb karalnych. Na wyrok sądu oczekiwać będą w areszcie tymczasowym.