Napadli i okradli kobietę i mężczyznę. Trafili do aresztu

Tymczasowy areszt za brutalny atak w centrum Stargardu. Do zdarzenia doszło czerwcowej nocy.
Grupa młodych mieszkańców została zaatakowana przez dwóch mężczyzn. Poszkodowana została kobieta, której napastnicy ukradli telefon komórkowy. Mieli jej grozić przedmiotem przypominającym broń. Następnie zaatakowali mężczyznę i pobili go, gdy próbował uciekać. Jemu również sprawcy ukradli telefon, a także okulary korekcyjne.
Policja zatrzymała podejrzanych. 34 i 35-latkowie usłyszeli zarzuty rozboju i kierowania gróźb karalnych. Na wyrok sądu oczekiwać będą w areszcie tymczasowym.
Policja zatrzymała podejrzanych. 34 i 35-latkowie usłyszeli zarzuty rozboju i kierowania gróźb karalnych. Na wyrok sądu oczekiwać będą w areszcie tymczasowym.
Edycja tekstu: Michał Król