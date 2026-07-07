Mieszkańcy szczecińskiego Wielgowa chcą uchylenia części planu ogólnego

Mieszkańcy Wielgowa złożyli pismo do wojewody zachodniopomorskiego o uchylenie Planu Ogólnego dla Szczecina. Chodzi o obszar obejmujący Wielgowo, Zdunowo i Sławociesze, na którym powstać mogą duże strefy przemysłowe.
Miasto zignorowało nas i zebrane 2000 podpisów - mówi Krzysztof Aloksa ze Stowarzyszenia Nasze Wielgowo.
- Projekt, który został przedstawiony do konsultacji społecznych, różnił się od tego, który został uchwalony na Radzie Miasta. I ten uchwalony projekt z mieszkańcami konsultowany już nie był, a doszło w nim do istotnych zmian - tłumaczy Aloksa.
Dodaje, że zatwierdzony przez miasto plan ogólny jest sprzeczny z planem ogólnym dla województwa.
Plan ogólny województwa dla tego terenu przewiduje korytarz ekologiczny. To ma być miejsce takie trochę dla przewietrzania Szczecina, melioracji, także retencja wody na tych łąkach - mówi Krzysztof Aloksa ze Stowarzyszenia Nasze Wielgowo.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki potwierdził przyjęcie wniosku. Do tematu będziemy wracać.
Edycja tekstu: Michał Król
Miasto zignorowało nas i zebrane 2000 podpisów - mówi Krzysztof Aloksa ze Stowarzyszenia Nasze Wielgowo.