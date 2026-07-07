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Kilkadziesiąt gramów narkotyków w rękach policji

Region Antoni Stefański

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
Fot. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
Ponad 50 gramów narkotyków zabezpieczyli kołobrzescy policjanci podczas dwóch interwencji. W ich ręce wpadli 50-letnia kobieta i 42-letni mężczyzna.
W mieszkaniu kobiety kryminalni znaleźli ponad 42 gramy mefedronu, a drugi z zatrzymanych miał przy sobie ponad 8 gramów marihuany. Oboje usłyszeli lub usłyszą zarzuty posiadania narkotyków.

Policja podkreśla, że działania wymierzone w przestępczość narkotykową będą kontynuowane.

Edycja tekstu: Michał Król

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