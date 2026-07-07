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Akt oskarżenia przeciwko byłym członkom zarządu PŻB ws. nieudanej budowy promu

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ponad 8 milionów złotych szkody miała ponieść Polska Żegluga Bałtycka w związku z nieudaną budową promu.
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Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm byłym członkom zarządu spółki, w tym jej byłemu prezesowi. Śledczy zarzucają im podpisanie kontraktu ze Stocznią Remontową "Gryfia", mimo że – jak twierdzą – nie była ona przygotowana do realizacji tej inwestycji.

- W związku z podpisaniem tej umowy została opracowana dokumentacja projektowa w około 40 procentach, która nie została już potem nigdy do niczego wykorzystana oraz ta stępka, która ostatecznie została zezłomowana za kwotę 197 tysięcy złotych - mówi prokurator Małgorzata Wojciechowicz, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Oskarżeni nie przyznają się do zarzutów.

Za działanie na szkodę spółki w wielkich rozmiarach grozi im kara do pięciu lat więzienia.

Edycja tekstu: Michał Król
Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie prokurator Małgorzata Wojciechowicz mówi, jaki był finał całego przedsięwzięcia.

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