Akt oskarżenia przeciwko byłym członkom zarządu PŻB ws. nieudanej budowy promu

Ponad 8 milionów złotych szkody miała ponieść Polska Żegluga Bałtycka w związku z nieudaną budową promu.

Edycja tekstu: Michał Król

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm byłym członkom zarządu spółki, w tym jej byłemu prezesowi. Śledczy zarzucają im podpisanie kontraktu ze Stocznią Remontową "Gryfia", mimo że – jak twierdzą – nie była ona przygotowana do realizacji tej inwestycji.- W związku z podpisaniem tej umowy została opracowana dokumentacja projektowa w około 40 procentach, która nie została już potem nigdy do niczego wykorzystana oraz ta stępka, która ostatecznie została zezłomowana za kwotę 197 tysięcy złotych - mówi prokurator Małgorzata Wojciechowicz, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.Oskarżeni nie przyznają się do zarzutów.Za działanie na szkodę spółki w wielkich rozmiarach grozi im kara do pięciu lat więzienia.