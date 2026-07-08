Trudne warunki pogodowe na wybrzeżu

Nad Bałtykiem utrzymuje się silny wiatr.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

W Kołobrzegu częściowo zamknięte zostało molo spacerowe. Wszystko z uwagi na podmuchy sięgające 80 km/h.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podjął decyzję o ustawieniu barier uniemożliwiających wejście na głowicę molo. Również władze miasta wystosowały apel o unikanie parków i miejsc zadrzewionych. Kierowcy proszeni są o to, by nie parkować pod drzewami.Co oczywiste, na plażach powiewają czerwone flagi w związku z wysokimi falami. Na miejscu pozostają natomiast ratownicy, którzy dozorują 12 kilometrów miejscowych plaż.