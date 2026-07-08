Służby ocaliły pięciu żeglarzy i ich jacht

Szczęśliwy finał groźnej sytuacji na Bałtyku.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Dzięki błyskawicznej i profesjonalnej akcji służb ratunkowych pięcioro żeglarzy bezpiecznie dotarło do brzegu.Gdy uszkodzony jacht zaczął nabierać wody cztery mile od Świnoujścia, załoga natychmiast nadała sygnał „Mayday”, co umożliwiło jednostkom Straży Granicznej i SAR szybką interwencję.Dzięki użyciu pomp i sprawnej eskorcie jacht o własnych siłach dopłynął do mariny, a cała załoga jest bezpieczna. Brawo dla służb za perfekcyjne działanie!